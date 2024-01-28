Известный российский и американский боец смешанных единоборств, актер и телеведущий Олег Тактаров в эфире программы «Мой герой» на ТВЦ рассказал о зависти к нему со стороны голливудского актера Джеймса Франко во время обучения в киношколе в Голливуде.

«Я сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса. Почему знаю? У нас пиар-агент была одна и та же. Я разговор его слышал с ней. Его прям бедного трясло от моих успехов», – рассказал Тактаров.

По его словам, ему пришлось пройти обучение в школе актерского мастерства в Голливуде, чтобы претендовать на роли в больших кинопроектах. При этом в киношколе всех учеников поделили на две основные группы. В первую группу попали актеры, обладающие природной красотой, а во второй собрались в основном иностранцы с нестандартной внешностью.

Однако российский боец смешанных единоборств отмечает, что в школе актерского мастерства ему удалось добиться хорошего результата благодаря совместной работе с известным голливудским актером, звездой криминальных драм Робертом Де Ниро.