22 января Русская православная церковь почитала святителя Филиппа – Московского митрополита, который осудил политику Ивана Грозного, опричнину, массовые казни. За это он был сослан и убит, однако нет достоверных доказательств, что сделано это было по прямому приказу Грозного. Об этом в беседе с РИАН напомнил протоиерей В. Цыпин.

После суда митрополита лишили сана. Обычным монахом он пешком был сослан в монастырь. В житие Митрополита Филиппа говорится, что в его смерти повинен главный опричник Грозного Малюта Скуратов. Однако у историков до сих пор нет очевидных подтверждений, что Скуратов расправился с митрополитом по прямому приказу Грозного. Возможно, Скуратов решил убить Филиппа в попытке выслужиться перед царем, угодить ему, считает Цыпин.

По другой версии, Скуратова мог разгневать ответ митрополита. Когда главный опричник Грозного двинул своих «псов» на расправу с новгородцами, он мог заехать к митрополиту за благословением. Филипп, подозревая гибель от рук опричников наряду с бунтовщиками и невинных, мог заявить, что не благословит недоброе дело. Такой ответ вряд ли понравился Малюте, однако нет подтверждений, согласовывал ли он убийство митрополита с царем.