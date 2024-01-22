Соединенные Штаты составляют собственный список государственных чиновников Украины, которые тем или иным способом не угодили Вашингтону, а затем требуют у президента Владимира Зеленского их уволить. Об этом 22 января заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«В “черном списке” – десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности “убойное” коррупционное досье в отношении представителей его окружения», – цитирует заявление Нарышкина РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

В руках Вашингтона имеется компромат не только на особо приближенных к Зеленскому политиков, но и на самого украинского лидера. Если США задействуют его, то просто сотрут президента Украины в порошок. Поэтому он будет выполнять все приказания, поступающие из Соединенных Штатов.