В самом сердце Республики Бурятия, в Тункинском районе, на территории поселка Монды, происходит уникальное событие в области астрономии. Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук реализует проект по строительству Солнечного Телескопа-Коронографа на территории Саянской солнечной обсерватории. На данный проект выделено более 27 миллиардов рублей.

Проект по строительству Солнечного Телескопа-Коронографа призван расширить возможности исследования солнечной активности. Такой телескоп предоставит ученым уникальную возможность изучать солнечную корону и процессы, происходящие на Солнце, что является ключевым аспектом для предсказания космической погоды и ее влияния на нашу планету.

Выбор поселка Монды обусловлен оптимальными астрономическими условиями и низким уровнем атмосферных помех. Строительство здания обсерватории включает в себя использование специальных материалов, минимизирующих воздействие внешних факторов на прибор.

Процесс выбора оборудования проводился с учетом современных технологических требований. Оптические системы, детекторы и системы управления подобраны с учетом научных задач проекта.Фаза монтажа — критически важный момент проекта. Команда специалистов по техническому обслуживанию будет работать в тесном взаимодействии с инженерами и астрономами для гарантированного и точного размещения каждого элемента телескопа.

Данные об этом проекте можно найти на сайте Синапс, это закупка https://synapsenet.ru/zakupki/fz223/32313064212%231–buryatiya-resp-vipolnenie-rabot-po-kapitalnomu-stroitelstvu

Конкурс по данной закупке не проводился, поставщик был определен за ранее.

Строительство Солнечного Телескопа-Коронографа в Республике Бурятия представляет собой выдающийся шаг вперед в развитии астрономии. Этот проект не только дополнит наши знания о Солнце, но и подчеркнет важность инноваций и научных исследований в современном мире. Совместные усилия инженеров, астрономов и логистов создают возможность расширения границ нашего понимания космоса.

Телескоп создан с целью исследования характеристик магнитных полей и солнечной активности. С его помощью ученые смогут разгадать тонкую структуру фотосферы, недоступную для менее крупных телескопов и орбитальных обсерваторий. Это устройство представляет собой сложный комплекс приборов, который открывает возможность для проведения спектрального анализа и получения уникальной информации о магнитных полях и движениях вещества. Оно позволяет исследовать причины солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на поверхности Солнца. Используя этот инструмент, мы сможем решать как фундаментальные, так и прикладные задачи в области науки.