Быстровозводимые каркасные ангары обладают множеством преимуществ перед любыми другими строительными конструкциями. Сегодня они одинаково успешно используются как для складских комплексов, овощехранилищ, зернохранилищ и производственных цехов, так и для ресторанов, торговых центров, спортивных сооружений и выставочных залов.

Компания EVRAZ STEEL BOX возводит здания и сооружения на металлическом каркасе площадью от 200 до 10 тысяч квадратных метров с нуля, осуществляет монтажные работы за 45 дней и использует исключительно качественные материалы, способные гарантировать долговечность и надежность постройки.

Типовые и индивидуальные решения

В каталоге компании представлены проекты типовых зданий на металлокаркасе. Заказывая их строительство, потенциальный клиент получает всю необходимую проектную документацию сразу, что дает возможность сэкономить время и деньги.

Также имеется возможность использования проекта, представленного заказчиком. В этом случае эксперты компании оценивают имеющуюся документацию и помогают оптимизировать ее для снижения финансовых и временных затрат.

Аргументы в пользу выбора каркасных ангаров

На металлокаркасе можно простроить практически любое здание, которое будет использоваться для торгового центра или ресторана либо хранилища для сельскохозяйственной продукции или ангара для спецтехники. Такая универсальность делает конструкции востребованными в любой сфере.

Кроме того, к преимуществам относятся:

быстрый монтаж;

отсутствие необходимости в сложных работах по обустройству фундамента. В подавляющем большинстве случаев используются ленточные или свайные основания;

соответствие материалов для изготовления металлических каркасов и их обшивки всем современным требованиям экологической безопасности;

надежность и долговечность каркасов, устойчивость к коррозийным процессам, каким-либо воздействиям извне;

современные модульные конструкции, благодаря которым всегда можно быстро модернизировать здание, выполнить его перепланировку внутри либо добавить дополнительные помещения.

Компания EVRAZ STEEL BOX использует для создания рамных, шпренгельных либо ферменных каркасов балки собственного производства, которые изготавливаются с применением технологии горячего проката. В качестве обшивки применяются материалы, выбранные заказчиком.

Как осуществляется строительство каркасных ангаров

Все начинается с подготовки фундамента, от которого требуется не только держать на себе всю конструкцию, но и равномерно распределять нагрузку на грунт. После завершения работ осуществляется возведение здания, которое обычно выполняется в два этапа:

на первом из них собирается каркас;

после этого выполняется обшивка сэндвич-панелями, профлистом или любыми другими материалами, выбранными заказчиком.

Полный комплект материалов для монтажа доставляется на строительный объект, где и производится его сборка. При этом возможна дополнительная комплектация внутренними перегородками для планировки помещений, светопрозрачными элементами кровельного покрытия и стен, материалами для монтажа полов и другими деталями. Все это оговаривается в процессе оформления заказа и оформления договора на проведение работ.

Посмотреть быстровозводимые ангары, уже возведенные компанией, можно на странице https://evrazsteelbox.ru/product/sklady-i-angary/bystrovozvodimye-angary/, также имеется возможность подробно разглядеть особенности проектов.

Компания работает по всей России, предлагает выгодные условия сотрудничества для бизнес-партнеров, а также для постоянных заказчиков.