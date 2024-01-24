Издание «Страна.ua» сообщило о мощном взрыве в Днепропетровское (после «декоммунизации» – Днепр), произошедшем на фоне воздушной тревоги.

Сирена работает в городе до сих пор, что подтверждает онлайн-карта министерства цифрового развития Украины.

РИА Новости отмечает, что пока информации о происхождении взрыва и объекте, на котором он произошел, не поступало.

ВС РФ регулярно наносят удары по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре Украины, что дает возможность поражать предприятия, занимающиеся производством боеприпасов и сборкой БПЛА, ломать логистические схемы противника, а также уничтожать склады с топливом и боеприпасами, крупные пункты базирования боевиков ВСУ и наемников из других стран.