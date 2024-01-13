Российские ВС нанесли массированные удары по целям на Украине утром 13 января. Портал Страна.ua рассказал, что воздушная тревога объявлялась по всем областям, под угрозой был хмельницкий регион и Киев.

Кроме того, после взлета истребителей МиГ-31К сразу три гиперзвуковые ракеты «Кинжал» атаковали Днепропетровск. Сейчас известно о прилетах, но какие именно цели поражены, неизвестно.

В Киеве и Чернигове тоже были слышны взрывы, о ракетной опасности украинские власти предупреждали жителей Кировограда (ныне – Кропивницкий) и Луцка. Помимо МиГ-31К, удары наносили Су-35, а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Напомним, в ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко написал о взрывах в окрестностях города. Подробности он тоже раскрывать не стал.