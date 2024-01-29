Стоимость американской мечты в 2024 году

Бывший аналитик Goldman Sachs заявил, что его семье из четырех человек необходимо зарабатывать намного больше $230 000 (20,4 млн. руб.) в год, чтобы комфортно жить на берегу залива Сан-Франциско в Калифорнии. Источник: New York Post.

Сэм Догэн, которому сейчас 46, попал в заголовки газет в 2012-м после того, как неожиданно объявил об уходе на пенсию в возрасте 34 лет с собственным капиталом в 3 миллиона долларов.

С тех пор мужчина, отец двоих детей, написавший бестселлер «Покупайте это, а не то: как провести свой путь к богатству и свободе», живет за счет пассивного дохода от акций, облигаций и недвижимости.

Однако в новом откровенном посте на своем веб-сайте Financial Samurai Догэн рассказал, что недавно он потратил значительную долю от своих инвестиций на покупку недвижимости для своей семьи в переживающем трудности, но все еще дорогостоящем Сан-Франциско.

Теперь финансовый гуру говорит, что его существующие инвестиции принесут всего $230 000 до вычета калифорнийских налогов, в то время как годовые расходы, по его собственным прогнозам, превысят $288 000 в текущем 2024 году. Чтобы получить достаточную сумму на оплаты потребностей своей семьи, по оценкам Догэна, ему нужно зарабатывать примерно $420 000 в год до вычета налогов.

Уровень «средний класс»

Сэм Догэн (на фото) подчеркнул, что он «не просит сочувствия» и открыто признал, что по-прежнему живет жизнью высшего среднего класса с женой и двумя детьми.

Тем не менее, он раскрыл свои предполагаемые годовые расходы, отметив, что они будут сопоставимы с расходами других семей, состоящих из двух родителей и двух детей и проживающих в таких же дорогих регионах США, включая Нью-Йорк.

«Бюджет основан на моей модели идеального образа жизни для семьи из четырех человек в большом городе», – написал он. «Конечно, в ней есть что сократить. Но в целом это реалистичный и комфортный образ жизни».

Годовой бюджет семьи Догэна включает $80 400 (свыше 7,15 млн. руб.) на обучение в частной начальной школе для двух его детей, а также $24 000 (порядка 2,13 млн. руб.) расходов на здравоохранение.

По его оценкам, траты на питание в этом году превысят $26 000 (более 2,3 млн. руб.), а расходы на жилье, включая калифорнийские налоги на недвижимость, техобслуживание и страхование, оцениваются им в колоссальные $68 400 (более 6 млн. руб.).

«Поскольку ни моя жена, ни я не имеем постоянной работы, нам самим приходится платить за несубсидируемую медстраховку, страховые взносы которой стоят $2300 (около 205 тыс. руб.) в месяц», – объяснил Догэн.

Что касается чрезвычайно высоких цен на недвижимость в Сан-Франциско, финансовый гуру заявил: «В сан-францисской жизни хорошо то, что здесь множество возможностей для карьеры и зарабатывания денег… С этим связано слишком много беспокойств по поводу того, чтобы переехать в более дешевый регион Штатов ради попытки сэкономить деньги в данных условиях».

Меркнущая мечта о статусной жизни

Дефицит бюджета семьи Догэна, несомненно, встревожит растущую группу американцев, изо всех сил пытающихся справиться с растущими тратами на коммунальные услуги, аренду и продукты.

«Это действительно непростая задача – вырастить семью в дорогом городе, суметь накопить на пенсию, придумать, как проводить много времени со своими детьми прежде, как они уедут в колледж, и наслаждаться жизнью вообще», – сообщил Догэн для «Нью-Йорк пост».

Бывший финансовый аналитик, получивший степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в Беркли, работавший исполнительным директором в Credit Suisse, говорит, что теперь он вынужден думать о том, чтобы вернуться к работе или консультированию после более чем десятилетнего перерыва.

По данным Forbes, средняя годовая зарплата работающего американца в настоящее время составляет $59 428 (почти 5,3 млн. руб.). В Калифорнии, где проживает Догэн, эта сумма несколько выше – $73 220 (около 6,5 млн. руб.).

Между тем, недавнее исследование, проведенное аналитиками Investopedia, показало, что среднестатистическому американцу, проживающему в Штатах, необходимо за всю жизнь заработать колоссальные $3 455 305 (307,5 млн. руб.), чтобы воплотить в жизнь так называемую американскую мечту, классифицируемую как «обзаведение домом, автомобилем, домашним животным и двумя детьми-школьниками».

Однако, согласно названному исследованию, среднестатистический американец с любым уровнем образования за всю трудовую жизнь зарабатывает сейчас не более $2,3 миллионов (204,7 млн. руб.).

Несмотря на продолжающуюся инфляцию, главный финансовый совет Сэма Догэна, адресованный жителям США – стараться экономить везде, где это возможно, и инвестировать с умом.

«Лучший способ борьбы с инфляцией – агрессивное сбережение активов и последовательное инвестирование», – утверждает он. «Американская история показала, что рискованные активы, такие как недвижимость и акции, имеют тенденцию со временем превосходить инфляцию. Поэтому каждому надлежит экономить и инвестировать как можно больше и как можно дольше».