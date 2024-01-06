Сценарист и продюсер сериала «Острые козырьки» Стивен Найт во время интервью для британского журнала Radio Times поведал о планах на 2024 год. По его словам, съемочная группа должна приступить к работе над полнометражным фильмом по вышеупомянутому сериалу.

Стивен Найт рассказал, что практически закончил работу над сценарием картины. Осталось осуществить небольшие доработки. Он подчеркнул, что актерский состав будущего фильма еще неизвестен. Однако добавил, что Киллиан Мерфи, исполнитель роли Томаса Шелби – главного персонажа сериала, уже заявил о желании принять участие в проекте, если будущему фильму будет, что рассказать.

Напомним, сериал «Острые козырьки», рассказывающий о банде семьи Шелби, выходил с 2013 по 2022 года. Данное шоу стало одним из самых успешных британских сериалов за последние годы. Проект получил множество престижных наград, в том числе и премию BAFTA в категории «Лучший драматический сериал».