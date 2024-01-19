Начальник инженерных войск РФ Юрий Ставицкий рассказал агентству ТАСС о современных методах маскировки, которые вынуждают противника тратить дорогостоящие западные боеприпасы на удары по ложным целям.

Инженерные войска имитируют различные объекты и даже целые районы, что дает возможность вводить украинскую разведку в заблуждение. Она получает недостоверные данные, которые транслирует на командные пункты. После этого ложные цели обстреливаются боевиками ВСУ, не подозревающими, что они палят в пустоту.

По словам Ставицкого, такой подход снижает на 20-30 процентов возможности украинских разведчиков по обнаружению позиций ВС РФ и других важных объектов.