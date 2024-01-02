Россия уже через четыре дня может провести очередную массированную атаку на украинские регионы. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он пояснил, что подготовка к подобным ударам включает в себя программирование ракет. Специалисты задают им точку, по которой проводится атака, а также маршрут. Делается это очень быстро, поэтому всего 4 дней будет достаточно для повторения массированного удара.

2 января ВС РФ атаковали Киев, Винницкую и Николаевскую области. Удары наносились по объектам военной и промышленной инфраструктуры. Также в столице Украины в некоторых районов исчезли электричество и вода.

Ранее стало известно, что ВС РФ в ходе этой атаки задействовали рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».