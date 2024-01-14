Киев столкнется с серьезными проблемами из-за содержания американских истребителей F-16, уверен спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что эксплуатация, обслуживание, хранение и ремонт F-16 требует значительных усилий и финансовых вливаний. Помимо этого, в распоряжении ВСУ имеется еще четыре разновидности советских военных самолетов. Содержание воздушных машин принципиально различных типов – это чрезвычайно сложная задача.

«Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета – это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию», – цитирует Игната РИА Новости.

Спикер также заявил, что в дальнейшем Украина должна полностью перейти на натовские самолеты и вертолеты, которые в большинстве своем однотипны и не создают вышеперечисленных проблем.