Польша в конфликте на Украине исполняет роль провокатора, а ее глава МИД Радомир Сикорский является «клятвопреступником», заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Он напомнил, что именно Сикорский на днях призвал Запад дать Украине дальнобойные ракеты и разрешить использовать их для ударов по российской территории.

«Это ещё одни любители подгадить России. Желательно – чужими руками. Заметьте, лжец и клятвопреступник Сикорский, его подпись стоит под “гарантиями” Януковичу, от которых он отрёкся буквально на следующий день после того, как они были даны, призывает Запад оружие дать, а Украину – бить им по России», – цитирует Константинова РИА Новости.

Также глава парламента Крыма поинтересовался, какая выгода Польше от подобных действий Запада. По его мнению, Варшава лишь хочет спровоцировать эскалацию противостояния, чтобы хоть как-то насолить России.