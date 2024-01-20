Уборка снега может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Об этом рассказал кардиолог Барри Франклин. По его словам, очистка территории от снега дает сильную нагрузку на сердечную мышцу. Поэтому для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, подобного рода физические нагрузки могут привести даже к сердечному приступу.

Доктор Франклин подчеркнул, что интенсивную расчистку снега лопатой можно сравнить с нагрузкой, возникающей при стресс-тестировании.

Расчистка снега — это в основном работа рук, которая более утомительна и требовательна к сердцу, чем работа ног», – объяснил специалист.

Когда человек поднимает лопату вверх, то он автоматически задерживает дыхание. Таким образом, увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление. Кроме того, дополнительную опасность создает холод. В данных условиях сердце не функционирует наилучшим образом.

Поэтому, людям, имеющим сердечную недостаточность, диабет, ожирение, если была произведена коронарная ангинопластика или шунтирование, специалист не рекомендует расчищать снег своими силами.