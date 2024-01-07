Единственным решением для Запада остается раздел Украины для восстановления мира, пишет американское издание The Spectator.

Обозреватель Оуэн Мэттьюс, перевод публикации которого представлен ТАСС, отмечает, что Россия может серьезно пострадать в случае продолжения конфликта. Однако она не проиграет и одно это станет победой российского лидера Владимира Путина. Байден не сумел превратить союзников США в склад боеприпасов для Киева, а также перевести конфликт в глобальную войну против России.

Украина фактически уже разделена. Но ни киевский режим, ни Запад упрямо не хотят замечать очевидного. Они должны понять, что другого выхода, кроме как раздел Украины, просто не существует.