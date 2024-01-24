Самым ожидаемым фильмом нового 2024 года стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», снятая по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. В российский прокат фильм должен выйти 25 января.

По словам режиссера, концепция нового фильма заключалась не в прямой экранизации книги Булгакова, а создание фильма в «мире» романа писателя. Стоит отметить, что изначально создатели планировали дать киноленте название «Воланд». Роль таинственного иностранца должна была выйти на первый план. Но за время длительных съемок фокус был смещен, поэтому было решено дать название, одноименное с книгой Булгакова.

По сюжету фильма Локшина, главным героем является успешный писатель, живущий в 30-х годах ХХ века, являющийся прообразом Мастера из романа Булгакова. Он пишет пьесу о римском прокураторе Понтии Пилате, которая печатается в главном советском журнале. Ее должны были поставить в главном театре, однако ее неожиданно запрещают, а автора изгоняют из Союза писателей.

После встречи с таинственным иностранцем, приехавшим посмотреть, как живут люди в советском сообществе, герой фильма пишет роман, который по итогу станет «Мастером и Маргаритой». В этом фильме показано два мира: реальный мир Писателя и мир фантасмагории из романа «Мастера и Маргариты». Но в какой-то момент грань между фантасмагорией и реальным миром размывается.