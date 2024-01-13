Советы по открытию пенсионного вклада

Многие пенсионеры хотели бы иметь прибавку к своей пенсии. И сегодня это действительно может стать реальностью. Для этого нужно просто открыть пенсионный вклад. Вкладчик будет получать пассивную прибыль в виде процентов, начисляемых на средства, хранимые в банке. Это обеспечит не только дополнительный заработок, но и защитит вкладываемые деньги от инфляции и курсовых колебаний.

Вклады в банках для пенсионеров имеют ряд преимуществ:

более высокая процентная ставка;

отсутствие ограничений на пополнение;

возможность досрочного снятия средств;

минимальная сумма открытия вклада.

Прибыль по вкладу может ежемесячно перечисляться пенсионеру на его пенсионную карту. Также существует возможность накопления средств на банковском счету. Владелец счёта может распоряжаться ими лично или оформить доверенность на близкого человека.

Где найти выгодные вклады для пенсионеров?

Практически в каждом банке можно открыть вклад для пенсионеров. Льготных программ очень много и все они различаются условиями. Естественно, что возникает вопрос, как найти выгодные вклады для пенсионеров, где их оформить на лучших для себя условиях.

Чтобы не изучать сайты всех банков и долго сравнивать их предложения, можно воспользоваться специальными электронными сервисами. Они реализованы в виде информационной платформы, где собраны все действующие предложения банков. На поиск вклада с подходящими условиями и оформление заявки уйдет около 10-20 минут.

Какой вклад лучше для пенсионеров?

Пользуясь сервисом для поиска вклада, нужно учитываться следующее:

тип пенсионного вклада (он может быть срочным, до востребования или комбинированным);

величину процентной ставки;

возможность капитализации начисляемых процентов;

размер минимальной суммы для открытия вклада;

возможности пополнения и досрочного снятия средств;

максимальный и минимальный срок действия вклада.

Обзор сервисов для подбора вклада

Чтобы быстро определить, какой вклад лучше для пенсионеров, рекомендуется использовать следующие информационные сервисы:

Кредиты Онлайн – простой и интуитивно понятный сервис для поиска вкладов, ипотеки, потребительских кредитов. Система фильтров позволит быстро подобрать пенсионный вклад с лучшими условиями. Непосредственно с платформы сервиса можно оформить электронную заявку.

Ru.Myfin – это бесплатная платформа для поиска и анализа актуальных банковских предложений. Простой интерфейс сервиса позволит старшим людям легко подбирать вклады под конкретные условия. Реализована возможность подачи онлайн-заявок с платформы сервиса.

Выберу.ру предоставляет широкий функционал для анализа текущих банковских предложений по пенсионным вкладам. Алгоритм работы поиска настроен так, что в выдачу попадают только те вклады, которые максимально удовлетворяют требованиям вкладчика. Пользоваться сервисом удобно и комфортно, плата за получаемые услуги не взимается.

ФинУслуги на сегодня считается одним из лучших финансовых помощников в плане поиска подходящих вкладов, кредитов. Особенностью портала является его понятный интерфейс, он хорошо адаптирован для оперативного поиска необходимой финансовой информации. Всё максимально просто и понятно, даже неподготовленный пользователь сможет быстро освоить работу с сервисом. Высокая релевантность поиска обеспечивается правильно подобранной и корректно настроенной работой имеющихся фильтров. Использование платформы полностью бесплатное, с неё можно подавать заявки на открытие выбранного вклада.