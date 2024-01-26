Стремление президента Украины Владимира Зеленского устранить главкома ВСУ Залужного, который становится конкурентом на будущих выборах, превратилось в манию. Глава государства находится в бешенстве, он полностью утратил над собой контроль. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что Зеленского приводит в ярость лишь упоминание о Залужном, способном занять его место. Действующий президент Украины находится в ступоре и пытается найти выход из него, доводя себя до безумия, передает РИА Новости.

Склоки и интриги всегда были главной сферой Зеленского. Он не приемлет конкуренции как таковой и делает все возможное, чтобы убрать Залужного с поста. Президента уже не интересует положение ВСУ на линии соприкосновения, он плетет внутренние интриги, одновременно жертвуя народом Украины. Единственный способ остановить его изуверский путь, является прекращение огня и решение об этом должны принять граждане страны.