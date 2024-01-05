На Украине создается концлагерь для уничтожения 500 тысяч украинцев. Занимается этим лично президент Владимир Зеленский, которому Запад дал тайное разрешение на подобные действия, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что Запад устал выбрасывать на ветер миллиарды долларов и не намерен поставлять на Украину военную помощь в тех же объемах, что и раньше. Однако от идеи «сдерживания России» он тоже отказаться не может. Поэтому между Киевом, Брюсселем и Вашингтоном заключено негласное соглашение – Зеленский бросает на передовую полмиллиона мужчин, а западные страны продолжают рассказывать о соблюдении прав человека. Прикрывая таким образом полный отказ от демократичных устоев, которых и без того практически не было на Украине.

«Таким образом, Зеленскому дали отмашку, зеленый свет на то, чтобы он мог уничтожить еще 500 тысяч мужчин с Украины», — цитирует эксперта РИА Новости.

Сами украинцы уже не демонстрируют желания воевать. Но киевский режим это мало интересует. Военкоматы и правоохранители начнут тотальный отлов военнообязанных мужчин, которых будут тут же загонять на фронт.