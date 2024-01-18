Музыкальный критик Сергей Соседов, которого телеканал НТВ уволил из программы «За гранью», высказал благодарность верным поклонникам. Они продолжают обращаться к руководству канала с просьбой вернуть ведущего.

«Мне очень приятно и трогательно видеть такую высокую поддержку от зрителей. Но, к сожалению, на телевидении решения принимаются не только зрителями», – заявил Соседов.

Напомним, он был заменен в программе «За гранью» новым ведущим Тимуром Еремеевым, известному зрителям по сериалу «Отель Элеон». С тех пор аудитория проекта разделилась на два лагеря, один из которых требует возвращения Соседова, а другой высказывается в поддержку актера.

По словам музыкального критика, восторженные отзывы зрителей не оказывают никакого влияния на решения руководства телеканала, которое все равно все делает по своему.