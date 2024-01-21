Певец Филипп Киркоров сам себя произвел в «поп-короли» и изрядно всем поднадоел. Поэтому его «отмена» связана совсем не с «голой» вечеринкой, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

В интервью «Экспресс-газете» он довольно низко оценил таланты Киркорова, а также отметил, что звания поп-короля певец не заслужил.

«Филипп сам себя так назвал. Он же постоянно во всем подражал Алле. Она Примадонной стала после песни «Примадонна» на Евровидение. И как-то за ней это закрепилось. Они же тогда с Киркоровым вместе были. Может, с Пугачевой это придумали. Поскольку он супруг ее был, то стал королем. На тусовке сказал, а пресса подхватила», — пояснил Соседов.

При этом критик признал, что Киркоров очень трудолюбив и энергичен, благодаря чему ему удавалось собирать полные стадионы и концертные залы, несмотря на частые скандалы. Нынешняя «отмена» тоже не вечна, уверен Соседов. Киркоров вскоре вернется на экраны, причем очередной скандал на его карьеру никак не повлияет.