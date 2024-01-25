Уволенный из шоу «За гранью» в декабре 2023 года телеведущий Сергей Соседов рассказал изданию «СтарХит» о возможной дальнейшей судьбе программы. Он отметил, что пока подробные данные о рейтинге передачи с новым ведущим Тимуром Еремеевым не поступали.

«Если программа не будет иметь успех, думаю, ее закроют просто. Поживем-увидим, но я уже смотрю дальше», — заявил музыкальный критик.

Он также отметил, что если в случае провала Еремеева ему предложат вернуться в шоу, он откажется. Да и вряд ли такое предложение поступит, так как руководству канала придется извиняться перед Соседовым. Делать оно этого не станет.

Ранее Соседов рассказал, что канал НТВ хотел превратить шоу «За гранью» в серьезную программу с рассказами о страданиях и горькими слезами гостей. За юмор ведущий постоянно получал замечания, но при этом продолжал гнуть свою линию.