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Китайское издание Sohu опубликовало мнение экспертов о том, что Саудовская Аравия и Индия вонзили «нож в спину России».

Авторы публикации пояснили, что обе страны являются друзьями РФ, несмотря на попытки Запада полностью изолировать ее от мира. Однако иногда появляются и не очень хорошие новости.

Так, Саудовская Аравия приняла решение снизить цены на нефть, что совершенно не устраивает Москву. Индия же решила сократить закупки нефти в России, найдя новый источник.

Авторы отмечают, что Индия много лет пользовалась весьма выгодными скидками, предоставляемыми Россией, отношения Москвы с Саудовской Аравией тоже всегда были взаимовыгодными. Но сейчас эти две страны «вонзили нож в спину РФ».