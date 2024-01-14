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Каждый иностранный наемник в зоне специальной военной операции автоматически становится приоритетной целью, а его ликвидация – личной победой российского снайпера.

Военнослужащие ВС РФ рассказывают, что иностранцев несложно выделить из безликой массы украинских боевиков. Наемники снаряжены и одеты лучше бойцов ВСУ, они часто командуют, держатся либо сзади, либо в середине группы, опасаясь за свои драгоценные жизни.

«Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наёмника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», – рассказал РИА Новости снайпер с позывным «Немой».

Еще один боец с позывным пианист считает ликвидацию наемника своей победой. Также он будет вспоминать, как лично отправил заграничного фашиста «к Бандере».