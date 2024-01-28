С подачи украинского МИД, обвинившего актера Милоша Биковича в «поддержке геноцида», исполнитель главной роли в фильме «Холоп» все чаще появляется на страницах западных СМИ. Издание Великобритании раздувают скандал из ничего, заявляя, что артист не критикует специальную военную операцию России на Украине, передает портал NEWS.ru.

Так, Daily Mail пишет, что в одном из интервью Бикович заявил о праве жителей Крыма самим принимать решения о воссоединении с Россией. С тех пор Украина запретила актеру въезд на свою территорию.

Таблоид The Guardian припомнил Биковичу наличие гражданства РФ, а также съемки во многих российских проектах. Также авторам не понравилось, что Милош часто говорит о восхищении русской культурой. Публикация стала одной из самых популярных на портале.

Претензии к Биковичу предъявляет и американская Deadline. Газета заявляет, что актер в комментарии к конфликту на Украине заявил, что каждое подобное противостояние имеет собственные обстоятельства. Открыто осуждать какие-либо действия РФ он отказался.

Напомним, украинский МИД заявил, что канал HBO должен отказаться от кандидатуры сербского артиста на роль в фильме «Белый лотос». Именно это спровоцировало целую лавину публикаций в западных СМИ. Внешнеполитическое ведомство Сербии выступило в защиту Биковича, заявив, что он проявил себя как талантливый актер и уже известен во всем мире.