Американские военнослужащие перепутали дрон, который атаковал военную базу США в Иордании со своим летательным аппаратом. Именно поэтому они не перехватили БПЛА противника, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Пентагона.

Источники пояснили, что военные ВС США, которые находятся на базе в Иордании, знали, что американский беспилотник должен вернуться после патрулирования. Однако в одно время с ним прилетел начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе, передает “Радио Спутник”.

Ранее власти Иордании заявили, что удар по базе США наносился на сирийской территории. Иран опроверг обвинения Вашингтона в этой атаке. На данный момент ни одна из враждующих сторон не взяла на себя ответственность за удар, в результате которого погибли и получили ранения американские военнослужащие.