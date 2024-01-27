Власти Соединенных Штатов слишком увлеклись конфликтом на Украине и поддержкой Израиля. При этом они до последнего не замечали серьезный кризис в собственной стране. Который теперь нужно каким-то образом разрешать, заявил депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Белый дом дождался выхода проблем в Техасе на национальный уровень и только после этого стал хоть как-то шевелиться, чтобы уладить конфликтную ситуацию.

«В России шутят про американское гражданское противостояние под попкорн всего остального света или раздачу калачей для техасских революционеров. Сразу разочарую конспирологов в США – не вмешиваемся и не будем вмешиваться! Сами разберутся», – заявил Слуцкий.

По его мнению, чтобы найти весьма крупные средства для разрешения кризиса в Техасе, Вашингтону придется сбросить «украинский балласт». И заняться тем, чем и должно обычно заниматься руководство любой страны мира – решать собственные проблемы и не лезть в дела других государств.