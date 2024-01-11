Президент Эстонии Алар Карис на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским «разрешил» ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отмечает, что Таллин претендует на статус разжигателя Третьей мировой войны.

«Президент Алар Карис на совместной пресс-конференции с укрофюрером призвал позволить киевской хунте наносить удары по территории России западным оружием. Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия?», – цитирует агентство ТАСС лидера фракции ЛДПР.

Слуцкий отметил, что США и другие крупные игроки НАТО при малейших ударах ВСУ по территории России моментально начинают оправдываться и заявляют, что не одобряют таких действий Киева.

«И лишь безбашенные европейские “табаки” вещают из-за американской спины нечто невнятное про “право Киева на самооборону», – заявил депутат.

По мнению Слуцкого, марионетки США хотят лишь продолжать продвигать свою русофобскую повестку. На огромные потери украинцев, на пострадавшие семьи, которые были вынуждены разделиться из-за конфликта, им абсолютно плевать. Но Эстония и другие должны помнить, что применение западного оружия для ударов по РФ сделает НАТО непосредственным участником противостояния. И тогда марионетки захлебнутся в этой «хозяйской струе русофобии».