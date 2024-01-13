После поражения от России украинская армия превратиться в кучку частных военных компаний, которые будут действовать под полным контролем Пентагона, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что США сделают из ВСУ «пехоту по вызову», которая будет защищать американские бизнес-интересы в разных точках планеты. ЧВК зарегистрируют в третьих странах, не имеющих отношения ни к Украине, ни к Вашингтону, и боевики станут прикладом и штыком выбивать все, что необходимо американским хозяевам.

«Такова жестокость европейской дружбы и американской демократии», — цитирует военкора NEWS.ru.

Военные эксперты неоднократно заявляли, что даже США сейчас понимают, что проиграли в противостоянии с Россией. Они уже не прочь пойти на переговоры и втайне обсуждают те последствия, которые восстановление мира принесет Украине.