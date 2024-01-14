Стало известно о смерти актера Адылбека Атыхаева, известного российскому зрителю своей ролью в новогодней комедии «Елки». И хотя он сыграл в этой картине эпизодическую роль дворника, его персонаж стал символом доброты и позитивного настроения.

Как сообщает интернет-портал kino-teatr.ru, жизнь Адылбека Атыхаева оборвалась 12 января. Причины смерти актера не сообщаются. Информацию о кончине артиста также подтвердили в российской кинокомпании Bazelevs, где Адылбек проработал более 20-ти лет.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. 12 января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям. Адыл был нашим коллегой и товарищем, который посвятил более 20 лет своей жизни работе в кинокомпании Bazelevs. Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Cветлая ему память!», – говорится в Телеграм-канале компании.

Персонаж Адылбека появился в нескольких частях франшизы «Елки». В первом фильме, вышедшем в 2010 году его герой написал на снегу фразу, которая стала крылатой: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».