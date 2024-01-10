Над Саратовской областью дежурные силы ПВО РФ сбили украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что Киев предпринял очередную попытку террористической атаки на мирный российский город, но она была успешно пресечена.

ВСУ используют беспилотники самолетного типа для ударов на дальние расстояния. Также украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают Донецк, Белгород, другие приграничные города ракетами и реактивными снарядами из РСЗО.

Кроме того, Киев пытается устраивать диверсии в городах России, довольно часто атакует Крым всеми доступными ему способами.