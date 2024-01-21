Бригада национальной полиции Украины «Лють» вступила в бой с российскими штурмовиками, но была вынуждена обратиться в бегство. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий добровольческой бригады «Север-V».

Он отметил, что отряды специального назначения, набираемые прошлой весной в так называемую «Гвардию наступления», входят в объединенную группировку ВСУ, которая действует под Артемовском. Боевики сопротивляются отчаянно, но если их «хорошо поджать», они спасаются бегством.

В конкретной ситуации украинский спецназ попытался идти в контратаку, но она была моментально отражена российскими штурмовиками. Выполнить задачу вражеская бригада не сумела. Мало того, она оказалась под угрозой разгрома и поэтому подразделение просто сбежало с поля боя.