Российская эстрада ощутила на себе серьезные последствия после скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Досталось и «королю» российской поп-сцены Филиппу Киркорова. Участие артиста уже вырезали из ряда передач на федеральных каналов, а многие компании отказались от сотрудничества с ним. Также многие россияне решили вернуть билеты, купленные заблаговременно на предстоящие выступления Киркорова. Поэтому его концертная деятельность также оказалась под угрозой.

Из-за этого инцидента пострадали также и коллеги Киркорова. Артисты, записавшие совместные песни с Филиппом Бедросовичем также были вырезаны из новогодних программ на телевидении. Российские зрители не увидели выступление Люси Чеботиной и Михаила Шуфутинского.

И хотя оба артиста не имеют никакого отношения к «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, они также стали невольными жертвами скандала, разразившегося вокруг Филиппа Киркорова.