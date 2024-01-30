Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Южно-Донецком направлении штурмовики 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота установили контроль над крупным опорным пунктом ВСУ и заняли господствующую высоту. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Штурмовые группы действовали в связке с беспилотными аппаратами, операторы которых обнаружили вражеский опорник, а также указывали путь морпехам ТОФ. Координация с воздуха позволила ликвидировать украинских боевиков, находившихся на объекте, а также избежать потерь.

Опорный пункт был замаскирован в лесополосе на одной из господствующих высот. Сейчас он перешел под контроль ВС РФ, которые благодаря этому значительно улучшили свое положение на Южно-Донецком участке фронта.