В Авдеевке украинских солдат бросили на позициях без еды и воды и все, на что им оставалось надеяться – на спасение российской армией, рассказал военнопленный ВСУ Вячеслав Гриненко из 71-й отдельной егерской бригады.

Он отметил, что ни боеприпасов, ни провизии им не подвозили на протяжении 30 часов. Обращения к командованию ни к чему не привели, на призывы солдат забрать их с позиций просто никто не реагировал, передает ТАСС.

Тогда они просто стали ждать российских военнослужащих, чтобы сдаться в плен. Что и сделали, когда подошли подразделения ВС РФ. Вячеслав Гриненко подчеркивает, что в противном случае все бы погибли, никаких шансов продолжать сопротивление не было.