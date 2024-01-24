Шокированная американка обнаружила в подвале «жуткий храм» Николаса Кейджа

Женщина, по ее признанию, впала в истерику после того, как обнаружила в подвале своего дома пугающий алтарь в честь голливудского актера, полный свечей, кубков и различной киноатрибутики. Источник: Mirror.

Скрытая от глаз святыня в честь Кейджа со свечами, кубками и памятными вещами из фильмов была найдена случайно, когда женщин вызвала рабочих для прокладки новых кабелей.

Специалисты по кабельному оборудованию обнаружили по меньшей мере 12 различных фото Кейджа, свисающих с потолка, коврик для преклонения коленей, свечи, кубок и коробку, полную предметов из фильмов с участием этого актера. По словам американки, она прожила в этом доме год, прежде чем обнаружила этот алтарь, и ей очень любопытно, кто из предыдущих домовладельцев установил все это.

Пользователь Reddit поделилась этой историей, сообщив: «Все это было прямо под спальней моей подруги. Когда ее мама увидела этот алтарь, она забралась туда и вычистила все это, поскольку была очень озадачена этим. Скорее всего эта святыня в честь звезды «Воздушной тюрьмы» устроена предыдущей владелицей. Мне только известно, что это была женщина средних лет. Не знаю, были ли у нее дети».

Реакция комментаторов

Большинству пользователей «Реддита» алтарь Николаса Кейджа (см. изображение выше) показался забавным. Один комментатор даже сыронизировал: «Мы все должны это сделать – через пару сотен лет «кейджизм» станет религией». Некоторые в ответ поделились своими странными открытиями в домах.

Один рассказал: «Однажды со мной случилось нечто подобное. Я помог своей сестре переехать в ее дом, там был недостроенный подвал, над которым работали предыдущие владельцы, решив продать его незаконченным». «Там была комнатушка примерно 1,5 на 1,5 м с бетонными стенами. И этот бетон был забрызган красной краской, напоминающей пятна крови».

«А на задней стене был изображен большой красный крест с тремя именами, написанными по бокам и вверху. Это были: Отец, Сын и Команда А. Моя сестра не стала грунтовать эти стены, прежде чем выкрасить в белый цвет, и изображение креста просочилось сквозь белую краску. У нее чуть не случился сердечный приступ, когда она увидела, что красный крест проявляется обратно».

Другой комментатор сообщил, что, как ему кажется, он разгадал тайну подвального святилища Кейджа: «Я думаю, что предыдущим владельцем дома был… Николас Кейдж!».