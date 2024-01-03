Портал «Утро.ru» обратил внимание на то, что 1 января 2024 года сразу после боя курантов прозвучала композиция Олега Газманова «Вперед Россия». Телевизионщики таким образом заменили певца SHAMAN и лишили его главного выступления.

Именно Ярослав Дронов в прошлом году выступил с песней «Я русский» сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина и боя курантов. Но в этом году ему нашли замену в лице Олега Газманова.

Журналисты считают, что причиной этому стало отсутствие в репертуаре певца SHAMAN новых композиций. Телевизионщики сочли песню Газманова более подходящей к текущей ситуации и поэтому заменили Ярослава Дронова.

Также Газманов вместе со своим сыном Родионом закрывал главный новогодний концерт.

Впрочем, SHAMAN оказался весьма популярным участником новогодних огоньков, он появлялся на всех телеканалах.