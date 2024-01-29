Уход голливудских мэйджоров из России открывает новые возможности для развития российского кино. Однако чтобы этого добиться, нужно снимать гораздо больше фильмов, чем сейчас. Об этом заявил глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Он пояснил, что Франция, население которой составляет около 60 миллионов человек, снимает 400 игровых фильмов ежегодно. В России этот показатель составляет только 120-130 картин. Минимум же их должно быть 300.

Шахназаров также привел общемировую статистику, по которой лишь один из четырех новых фильмов выдерживает кинопрокат. Это происходит везде, включая США, Китай, Индию и другие страны. Если из 300 российских картин хотя бы 60 смогут проходить прокат, кинотеатры будут наполнены, что посодействует дальнейшему развитию отечественного кинематографа.

Ранее представители Минцифры отметили, что из-за ухода западных компаний российские зрители стали больше смотреть национальное кино, а доходы онлайн-сервисов существенно увеличились.