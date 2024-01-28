Российские артисты, имеющие двойное гражданств являются предателями своей Родины. Такое заявление сделал известный певец Сергей Пенкин.

«Если у человек есть паспорт иностранного государства – это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою Родину и не собираешься никуда уезжать?», – подчеркнул артист.

Как отметил певец, несколько лет назад у него была возможность получить паспорт гражданина Италии, однако он решил отказаться. Пенкин заявил, что имеет только российский паспорт, так как любит свою страну и гордится ею.

«И я никуда не собираюсь отсюда уезжать», – подчеркнул певец.

Сергей Пенкин также признался, что хотел бы открыть свой собственный музыкальный театр в Москве. Если его мечта осуществиться, то в этом театре будут созданы эстрадные и цирковые программы и другие виды сценического искусства.

Также артист отметил, что он мечтает спеть дуэтом с выдающимся британским музыкантом – Элтоном Джоном.