На премьере военной драмы «Воздух» исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков порассуждал на тему того, что важнее – жизнь человека или Родина.

В беседе с РБК Life исполнитель роли командира авиаполка Алексея Астафьева сказал, что в советские годы вопросов о том, что важнее – человек или Родина, не задавали. Тогда всё было понятно. Каждый был готов отдать за Родину жизнь. Сегодня этот вопрос требует «расшифровки», сказал актер.

Безруков убежден, что Родина – это каждый из живущих. При этом родная страна должна любить свой народ. Недаром сценарий драмы «Воздух» привлек Безрукова. По его мнению, режиссеру Алексею Герману-младшему удалось показать «лучшее в каждом человеке». Военная драма «Воздух» рассказывает о женщинах, отдававших жизни на фронтах ВОВ.

В авторском тг-канале Сергей Безруков подчеркнул, что «Воздух» нужно показывать в старших классах. Этот фильм поможет взрослению детей, чтобы они росли не только на тик-токах. Актер не против соцсетей и компьютерных игр. Главное – чтобы дети становились гражданами своей страны, подытожил актер.