Сергей Безруков рассказал о совместной работе со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в фильме «Момент истины». Эта картина выйдет на экраны в следующем году. Снимается она по произведению Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

Безруков рассказал, что хорошо сработался с Кологривым, исполняющим роль Таманцева. Также он отметил, что Никита отлично вжился в образ. Роль в новом фильме станет одной из самых интересных в его будущей карьере, уверен именитый актер.

«Это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет», — сообщил Безруков.

Напомним, Кологривый возмутил поклонников своими высказываниями о партнерах по «Слову пацана», а также критикой в адрес советских актеров Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.