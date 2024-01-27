Лучшим решением для Вашингтона и Киева будет заключение мирного соглашения с Россией. Другого выхода у них нет, так как в противном случае Украина станет «государством-обрубком», написал в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) сенатор от штата Огайо Джей ди Вэнс.

Он отметил, что «ВСУ уже не те», они призывают на передовую пожилых солдат, которые не способны вести боевые действия. Средний возраст в 43 года совсем не улучшает состояние украинской армии.

Помимо этого, четверть населения Украины сбежали за границу и многие из них открыто заявляют, что не собираются возвращаться.

«Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше Украина превращается в государство-обрубок», — цитирует пост сенатора-республиканца РИА Новости.

Напомним, ранее в США заявили о возможном продолжении поддержки Киева до ноября 2024 года.