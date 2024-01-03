Отказавшись осудить удары украинских террористических формирований по Белгороду, Европа в очередной раз доказала, что она не заинтересована в скором завершении противостояния. Напротив, она делает все возможное для эскалации конфликта, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Он отметил, что именно Запад спровоцировал конфликт, так как ему слишком уж хотелось расширить Североатлантический альянс за счет Украины. Сейчас он показывает, что намерен затягивать противостояние и разжигать его.

«Их нежелание осудить удары ВСУ по Белгороду доказывают, что они не заинтересованы в скором разрешении конфликта. Понимая, что на фронте Украина проигрывает, а вместе с ней и Европа, они напротив используют любую возможность для эскалации конфликта», — пояснил сенатор.

Также он добавил, что Европа сильно пожалеет о своих действиях и словах. Россия уже работает над ответом. Также Цеков осудил желание Европы и США вести противостояние до последнего украинца.

Напомним, ранее Петер Стано, представляющий внешнеполитическую службу ЕС, назвал теракт Киева «законным правом на самооборону».