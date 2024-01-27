Украину ждет разгром и заключение «унизительного для нее мира», если США и Европа в ближайшее время не продолжат финансировать Киев. Издание South China Morning Post отмечает, что даже если руководство страны пойдет на переговоры, ему придется принять все условия Москвы.

Авторы публикации также сообщили об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден рискует создать себе имидж неудачника, если йеменские хуситы и ливийская «Хезболла» сумеют спровоцировать эскалацию в этом регионе.

С китайскими обозревателями согласен и отставной генерал ВС Великобритании Ричард Бэрронс. Он уверен, что Киев быстро проиграет конфликт без помощи Запада. Россия же после уверенной победы наберет еще большую силу в придачу к опыту ведения реальных боевых действий.