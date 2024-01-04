Начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк раскрыл подробности мощной хакерской атаки на одного из крупнейших украинских операторов связи «Киевстар», в результате которой без мобильной связи и доступа в Интернет остались десятки миллионов украинцев. Его слова в своем материале приводит Reuters.

«На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был… полный доступ. Вероятно, как минимум с ноября», – заявил Витюк.

По его словам, своей атакой российские хакеры преследовали сразу несколько целей: психологический удар по населению Украины и сбор разведывательной информации. При этом результаты взлома для «Киевстара» были действительно катастрофическими, поскольку хакеры уничтожили тысячи виртуальных серверов оператора связи. В результате атаки практически полностью было уничтожено ядро мобильного оператора.