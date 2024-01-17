Еще несколько лет назад Семен Трескунов был востребованным в России актером, хотя не имел профильного образования. После бегства из страны он остался без работы и без средств к существованию, пишет КП.

Актеру прочили «светлое творческое будущее», но он решил поискать счастья на чужбине. После начала СВО Трескунов сбежал сначала в Латвию, хотя в 2021 году получил израильское гражданство. Попытка трудоустроиться в Новый Рижский театр провалилась. Никто не горел желанием нанимать русского артиста без профессионального образования. После неудачи Трескунов перебрался в Испанию, где под псевдонимом Сэм занялся писательством. Но и изданных книг молодого писателя Сэма пока никто не увидел.

В одном из недавних интервью Трескунов признался, что последние съемки у него закончились летом 2023 года, поэтому он с головой погрузился в написание. Старается «писать что-то» ежедневно. Артист, не получивший актерского образования, считает, что писателем стать проще. Достаточно «создать при помощи букв художественное пространство». Писателю «никто не нужен», считает Трескунов. Он признался, что пытается развиваться в разных направлениях.