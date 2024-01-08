Украинец, который переплыл реку Тиса и успешно сбежал в Румынию, попал за рубежом под прессинг своих же соотечественников. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал видеозапись инцидента.

На ней слышен голос одного из украинцев, который заявляет сбежавшему юноше, что таких как он «нужно щемить». Но при этом он не собирается этого делать, так как не хочет «портить лицо Украины в Европе», где существует верховенство закона.

Также неизвестный высказывает недовольство тем, что парень снял на видео события после побега и слишком эмоционально о нем рассказывал. В результате молодой человек сбежал от своего собеседника.

Военные корреспонденты отмечают, что претензии юноше предъявлял такой же украинец, которые тоже сбежал от мобилизации и отсиживается в Европе.

Напомним, на видео парень рассказал, что румынские пограничники его накормили, дали на время сменную одежду, а также доставили в миграционную службу, выдавшую документы для свободного перемещения по всей территории страны и по ЕС.