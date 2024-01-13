Экс-участница российской группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала, что жалеет о совершенных ошибках во время начала своих отношений с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. По словам артистки, в самом начале она даже жалела, что начала с итальянцем, так как считала, что серьезных отношений у них не выйдет.

Во время интервью Рауфу Асадову певица призналась, что изначально она практически не понимала своего иностранного возлюбленного. Причем, проблема не в языковом проблеме, а в менталитете.

В начале их отношений, Сати очень сопротивлялась своим чувствам и не хотела начинать роман. Но все же, чувства взяли верх и артистка перестала противится этим отношениям.

«Я пыталась с этим поспорить: “Он мне не нравится, а может, пересмотреть…”. Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается», — рассказала Казанова.

Со временем Сати успокоилась и приняла отношения со Стефано Тиоццо. Она прислушалась к своему сердцу и поняла, что отношения с итальянским фотографом будет крепкими и долгими.