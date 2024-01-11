Российская актриса Саша Бортич отреагировала на критическое заявление в ее адрес со стороны звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Актер указал, что у Бортич нет профессионального актерского образования.

Саша Бортич написала на своей странице в популярной соцсети, что действительно не имеет диплома о театральном образовании.

«Да, у меня нет профобразования. Так сложилось. Я не поступила в театральный два раза. Я не горжусь этим и не выпячиваю, но я никогда и не называла себя гениальной актрисой», – заявила актриса.

Она подчеркнула, что каждую роль она получила благодаря своему труду и упорству, а не по знакомству. Успех в сериале «Полицейский с рублевки» является результатом ее кропотливой работы, подчеркнула Бортич.

Стоит отметить, что Александра Бортич за свою карьеру снялась в 40 фильмах и сериалах. Самые известные ее роли в картинах «Холоп», «Я худею», «Викинг», «Полицейский с рублевки», «Игра на выживание», «Фишер».