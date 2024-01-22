Обезвреживать мины и другие взрывные устройства, которые ВСУ оставили на территории Донецкой народной республики, придется много лет после завершения специальной военной операции. Об этом агентству ТАСС рассказал сапер ВС РФ с позывным «Призрак».

Командир взвода разминирования группировки «Восток» рассказал, что разнообразие взрывных устройств поражает – ВСУ использовали мины советского и западного образца, а также артиллерийские снаряды, другие боеприпасы, самодельные боезаряды.

При этом «Призрак» подчеркнул, что западных мин намного меньше, чем советских, они встречаются реже.

Ранее о минировании территории ДНР украинскими боевиками рассказывал сапер с позывным «Тихий». По его словам, ВСУ масштабно ставили взрывные устройства на тех участках фронта, с которых им приходилось отступать.